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Таролог рассказала о тяжелом психологическом кризисе Марины Хлебниковой

Как считает Натали Пак, если не предпринять мер, то последствия для певицы могут быть ужасными.

Таролог рассказала о тяжелом психологическом кризисе Марины Хлебниковой
Марине Хлебниковой предсказывают печальный конец/globallookpress.com

Таролог Натали Пак заявила, что здоровью известной певицы Марины Хлебниковой угрожает серьезная опасность. Как считает маг, звезда сейчас находится в тяжелом физическом и психологическом состоянии. При этом если меры по спасению яркой исполнительницы не будут приняты в самое ближайшее время, то последствия для Марины Хлебниковой будут крайне печальными. Вплоть до летального исхода.

Марина Хлебникова
Таролог считает, что Хлебникова серьезно рискует своим здоровьем/globallookpress.com

Как утверждает Натали Пак, в данный момент сознание Хлебниковой затуманено. Причем такое случается либо при алкогольной, либо при наркотической зависимости. Она не сомневается, что певицу преследуют панические атаки.

Как думает эксперт, для Хлебниковой все решится в ближайшие полгода. «Сердечно-сосудистая система сильно пострадает или ослабнет, состояние будет колебаться. Если не будет предпринято серьезных действий по «вытаскиванию» Марины из этого состояния – с вероятностью 80% Хлебникову может ожидать летальный исход», – заявила Натали Пак, слова которой приводит портал Dni.ru.

Отметим, что не так давно автор множества хитов появилась на съемках программы, посвященной продюсеру группы «На-На» Бари Алибасову. При этом многие в студии обратили внимание на болезненный вид Хлебниковой. Сама звезда утверждает, что год назад похоронила супруга, поэтому до сих пор не восстановилась. Проблемы с алкоголем она отрицает.

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Бари АлибасовМарина ХлебниковаНатали Пак

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Таролог рассказала о тяжелом психологическом кризисе Марины Хлебниковой
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