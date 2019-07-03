Таролог рассказала о тяжелом психологическом кризисе Марины Хлебниковой

Как считает Натали Пак, если не предпринять мер, то последствия для певицы могут быть ужасными.

Таролог Натали Пак заявила, что здоровью известной певицы Марины Хлебниковой угрожает серьезная опасность. Как считает маг, звезда сейчас находится в тяжелом физическом и психологическом состоянии. При этом если меры по спасению яркой исполнительницы не будут приняты в самое ближайшее время, то последствия для Марины Хлебниковой будут крайне печальными. Вплоть до летального исхода.

Как утверждает Натали Пак, в данный момент сознание Хлебниковой затуманено. Причем такое случается либо при алкогольной, либо при наркотической зависимости. Она не сомневается, что певицу преследуют панические атаки.

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Как думает эксперт, для Хлебниковой все решится в ближайшие полгода. «Сердечно-сосудистая система сильно пострадает или ослабнет, состояние будет колебаться. Если не будет предпринято серьезных действий по «вытаскиванию» Марины из этого состояния – с вероятностью 80% Хлебникову может ожидать летальный исход», – заявила Натали Пак, слова которой приводит портал Dni.ru.

Отметим, что не так давно автор множества хитов появилась на съемках программы, посвященной продюсеру группы «На-На» Бари Алибасову. При этом многие в студии обратили внимание на болезненный вид Хлебниковой. Сама звезда утверждает, что год назад похоронила супруга, поэтому до сих пор не восстановилась. Проблемы с алкоголем она отрицает.