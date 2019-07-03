Косметолог объяснила, как Пугачевой удается выглядеть на 20 лет моложе

Известный косметолог и дерматолог Марта Орлова раскрыла секрет прекрасной формы Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой. Не секрет, что звезда не выглядит на свои 70 лет. Максимум на пятьдесят. По словам Орловой, видно, что в прошлом звезда проводила хирургические манипуляции с внешностью. Сегодня настоящий возраст Пугачевой скрывают хороший макияж и харизма. Плюс, конечно, правильное питание и занятия спортом.

Как считает Орлова, вряд ли сегодня Пугачева делает пластику. Она прибегает лишь к легкой косметологии, что сегодня вполне приветствуется и разрешено специалистами.

«Алла Борисовна, скорее всего, применяет химические пилинги, которые способствуют отшелушиванию ороговевших участков кожи и ее выравниванию. Уколы гиалуроновой кислоты и пептидов помогают заполнению морщинок, увлажнению, улучшению тонуса, текстуры и эластичности кожи. Также я вижу применение микротоков. Воздействие непрерывным током низкой частоты выравнивает кожу и снимает отечность», — заявила специалист в области косметологии, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Напомним, что ранее в беседе с журналистами Пугачева отмечала, что в девяностые годы ей хотелось выглядеть неотразимо. Она прибегала к помощи пластических хирургов. Правда, тогда одна из операций едва не закончилась трагедией. У Примадонны началось заражение крови. После этого она стала опасаться подобных процедур. Кроме того, у Примадонны начались проблемы с сердцем.

Отметим, что на днях супруга Максима Галкина угодила в неприятную историю, которая еще неизвестно чем ей аукнется. Звезда приехала в сопровождении водителя на Рижский вокзал столицы. При этом пользователи обратили внимание, что машина припарковалась прямо на перроне, около дверей в вагон. В обществе поднялась волна негодования, которая не стихает до сих пор. Между тем многие звезды шоу-бизнеса считают, что Пугачева «заслужила» такое отношение к себе. На сцене она блистает уже почти 50 лет.