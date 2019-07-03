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Мама Алины Кабаевой однажды организовала угон автомобиля дочери

Об этом рассказала тренер прославленной спортсменки Ирина Винер-Усманова.

Мама Алины Кабаевой однажды организовала угон автомобиля дочери
О том, что угон машины устроила мама, Алина Кабаева узнала только 15 лет спустя. Фото:GLOBALLOOKPRESS.COM

Ирина Винер-Усманова воспитала целую плеяду знаменитых и титулованных девушек, которые подняли уровень российской художественной гимнастики на недосягаемую для гимнасток из других стран высоту. Одной из них была Алина Кабаева, которая, закончив спортивную карьеру, организовала благотворительный фонд. Каждый год он проводит фестиваль художественной гимнастики, названный в ее честь.

В программе «Мой герой» Ирина Винер вспоминает, каким непростым был для Алины путь к победам. Тренер припомнила момент, когда Алина осталась с ней на спортивной базе в Новогорске после своего первого временного ухода из спорта. Скорее всего, речь идет о 2002 годе, когда Кабаева отбывала двухлетнюю дисквалификацию. Как отмечает Винер-Усманова, Кабаева согласилась полностью посвятить себя тренировкам и работе, чуть ли не проживая на базе, но все же иногда уезжала на своей машине в город или домой. Тогда мама Алины устроила угон автомобиля дочери. Как выяснилось, мама чемпионки специально организовала столь неординарную ситуацию, сделав слепок ключей от автомобиля дочери. Затем она отдала ключи знакомым, которые и «похитили» авто. Все для того, чтобы спортсменка не отвлекалась от тренировок. Но сама гимнастка узнала об этом только 15 лет спустя.

«Мы с мамой были… сестрами по дочери. И только с такой мамой Алина смогла стать чемпионкой», — добавила Винер.

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Алина КабаеваИрина Винер-Усмановатренеругон автомобиляхудожественная гимнастика

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Мама Алины Кабаевой однажды организовала угон автомобиля дочери
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