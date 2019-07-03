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Дорогой аксессуар Пугачевой: Примадонна засветила кольцо с бриллиантом

В ценном украшении певица запечатлена на совместном фото с Олесей Судзиловской.

Дорогой аксессуар Пугачевой: Примадонна засветила кольцо с бриллиантом
Пугачева обожает дорогие украшения/globallookpress.com

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вышла в свет в дорогом украшении. Шикарное кольцо с крупным бриллиантом можно увидеть на певице на снимке, где она в обществе актрисы Олеси Судзиловской. По словам дизайнера ювелирных украшений Дины Джафаровой, кольцо, которое надела звезда – превосходного качества. Как она считает, подобные украшения не встретишь на прилавках ювелирных магазинов. Даже среди брендов такое кольцо – редкий гость.

Как считает Джафарова, кольцо для Пугачевой создали по индивидуальному заказу. Скорее всего, по инициативе ее 43-летнего супруга, телеведущего и юмориста Максима Галкина. Центральный бриллиант на кольце не меньше 12 карат. Хотя нельзя исключать, что и больше.

«Бросается в глаза и белоснежный цвет камней, что является основным критерием в цене. По самым скромным оценкам, цена такого украшения начинается от 450 тысяч долларов (более 28 млн рублей) и в зависимости от бренда может достигать любых высот», — заявила Джафарова.

Отметим, что если переводить на стоимость жилья в столице, то на эти деньги можно купить не менее пяти однокомнатных квартир в Москве. Надо отметить, что Галкин нередко делает Примадонне шикарные подарки, потому что просто обожает супругу, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинОлеся Судзиловская

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Дорогой аксессуар Пугачевой: Примадонна засветила кольцо с бриллиантом
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