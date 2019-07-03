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«Угадайте, кто?»: Пресняков показал российских знаменитостей в молодости

Подписчики певца без труда узнали всех звезд отечественного шоу-бизнеса.

«Угадайте, кто?»: Пресняков показал российских знаменитостей в молодости
Поклонники Владимира Преснякова легко узнали все актеров на старой фотографии. Фото:GLOBALLOOKPRESS.COM

Архивные и особенно неизвестные снимки российских актеров, музыкантов, певцов всегда популярны в интернете. Потому звезды довольно часто делятся на своих страницах в социальной сети Instagram со своими поклонникам фотографиями, которые можно рассматривать очень долго, сравнивая, как меняет время кумиров миллионов.

Очередной такой снимок опубликовал в своей ленте певец Владимир Пресняков.

«Угадайте, кто есть кто?» — обратился к подписчикам артист, показывая молодых и беззаботных Степана Михалкова, Филиппа Янковского, Антона Табакова, Екатерину Семенову, Федора Бондарчука, кстати, еще с приличной шевелюрой, ну, и себя, конечно.

Поскольку снимок этот, мягко говоря, не младенческий, хотя со времени съемок прошел не один десяток лет, поклонники Владимира Преснякова без труда «опознали» всех начинающих тогда звезд.

«Прикольно, как фото ловит Миг Жизни», — отмечает один из комментаторов.

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Антон Табаковархивный снимокВладимир ПресняковЕкатерина СеменоваСтепан МихалковФедор БондарчукФилипп Янковский

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«Угадайте, кто?»: Пресняков показал российских знаменитостей в молодости
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