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Лена Перминова вышла в свет в пиджаке нараспашку без белья

Поклонники супермодели назвали образ очень смелым.

Лена Перминова вышла в свет в пиджаке нараспашку без белья
Поклонники назвали новый образ Лены Перминовой очень смелым. ФОТО: INSTAGRAM

32-летняя Елена Перминова поразила светское общество в Париже на вечеринке Carine Roitfeld в рамках Недели моды. Жена миллиардера Александра Лебедева решила примерить на себя более, чем провокационный наряд. Для выхода в свет российская супермодель выбрала шелковый пиджак цвета фуксии, который надела на голое тело.

Однако, все бы ничего, если бы он был застегнут. Здесь же было все наоборот – пикантности образу добавляло то, что он был расстегнут. Так что окружающие могли в деталях рассматривать бюст многодетной мамы, причем со всевозможных ракурсов. К провокационному верху Лена все же выбрала более спокойный низ — классические джинсы с высокой посадкой, туфли на шпильках. Прическа – лаконичная, макияж – нюдовый.

Подписчики в Instagram, где модель тоже опубликовала снимки дружно назвали образ очень смелым, хотя и отмечали, что с такой фигурой и лицом, светской львице можно носить все, что ей заблагорассудится.

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вечеринкаЛена ПерминовамодельНеделя моды в Парижесмелый наряд

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Лена Перминова вышла в свет в пиджаке нараспашку без белья
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