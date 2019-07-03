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Гузеева поздравила с 55-летием Серебрякова и поделилась архивным снимком с ним

Актер отмечает свой юбилей 3 июля.

Гузеева поздравила с 55-летием Серебрякова и поделилась архивным снимком с ним
Лариса Гузеева поздравила Серебрякова с юбилеем. Фото: globallookpress.com

Хотя Лариса Гузеева сейчас и наслаждается отдыхом в Италии, куда она отправилась вместе со своим сыном и невесткой, звезда «Бесприданницы» не забывает о коллегах. Недавно актриса и телеведущая на своей странице в Instagram поделилась архивным снимком, на котором она изображена в компании с актером Алексеем Серебряковым.

3 июля артист отмечает свое 55-летие. С очередным днем рождения Лариса и поздравила звезду, опубликовав также архивный снимок, сделанный несколько десятков лет назад. На фотографии молодые артисты стоят в обнимку на берегу реки.

«С Днем Рождения, Лешечка!» — лаконично написала Гузеева в подписи к снимку.

Этот пост вызвал разные эмоции и воспоминания у подписчиков телеведущей. Одни присоединялись к поздравлениям Ларисы Гузеевой, другие обсуждали внешность актрисы, третьи припомнили интервью Серебрякова канадскому телевидению, после которого, по признаниям комментаторов, перестали воспринимать его положительно.

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Гузеева поздравила с 55-летием Серебрякова и поделилась архивным снимком с ним
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