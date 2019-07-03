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Российские звезды вспомнили забавные случаи, связанные с ГИБДД

3 июля сотрудники Госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник.

Российские звезды вспомнили забавные случаи, связанные с ГИБДД
Взяв автограф у Веры Брежневой, автоинспектор не удержался на ногах. GLOBAL LOOK PRESS

Известного в юности брэйк-дансера Владимира Преснякова пару лет назад остановили инспекторы ГИБДД, и со словами «давно за тобой охотимся» отправили певца к начальнику. Как выяснилось, им оказался «Лешка-брейкер» с которым Владимир танцевал когда-то на Арбате. С начала, артист, конечно, не узнал в нем давнего партнера.

А Дмитрию Маликову в 90-х и вовсе пришлось встретить Новый год в ГАИ. За полчала до праздника у «девятки» певца потек тосол прямо на Садовом кольце. Рядом оказалось только центральная ГАИ. Дежурный, не узнавший звезду, достал бутылку – выпили, закусили. И уже потом Дмитрий Маликов поймал попутку. Наталья Ветлицкая, с которой, кстати, певец должен был встречать Новый год, сильно ругалась – не поверила в историю, ведь вернулся Дмитрий подшофе, пишет кр.ru.

История с Верой Брежневой попала даже на камеры. Это известный случай, когда сотрудник ГИБДД, взявший автограф у звезды, падает в обнимку с урной.

Во время съемок «Мушкетеров» главные герои фильма были не прочь выпить. Как вспоминает Портос, Валентин Смирнитский, за их автобусом ездила черная «Волга» начальника ГАИ. В багажник его чудо-машины была вмонтирована канистра с краником, полная водки или закарпатского коньяка. Конечно, звезды принимали на грудь. Режиссер же Юнгвальд-Хилькевич недоумевал, мол, как так никуда не уходили, а «под мухой». Когда все вскрылось, поделать он ничего не мог – его власть на украинскую ГАИ, а именно там проходили съемки, не распространялась.

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Валентин СмирнитскийВера БрежневаВладимир ПресняковГИБДДДмитрий Маликовзвезды

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Российские звезды вспомнили забавные случаи, связанные с ГИБДД
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