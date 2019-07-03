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В состав жюри премии «Оскар» вошли три россиянина

Всего в нынешнем составе экспертов киноакадемии 842 новых члена из 59 стран.

В состав жюри премии «Оскар» вошли три россиянина
В последние годы "Оскар" сотрясают скандалы. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

В последние годы престижную кинопремию «Оскар» сотрясают скандалы. Обвинения причем звучат самые разные, сказывается на работу американской киноакадемии и политика. Однако, ее организаторы, не обращая за трудности внимания, продолжают работать дальше.

Накануне на официальном сайте премии появилась информация о составе жюри на 2019 год. Россияне могут порадоваться этому сообщению, потому что в этом сезоне определять лучших ил лучших в мировом кино будут, в том числе, три наших соотечественника.

Согласно обнародованному списку, в список попал российский и казахстанский режиссер Сергей Дворцевой, а также российские аниматоры Михаил Алдашин и Игорь Ковалев. Всего номинантов и победителей «Оскара» будут в этом гоуд определять 842 новых члена из 59 стран.

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киноакадемиякинопремия "Оскар"лучшие фильмысостав жюри

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В состав жюри премии «Оскар» вошли три россиянина
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