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Меган Маркл сблизилась со своим свекром

Герцогиня Сассекская не хочет пускать свою американскую родню в новую жизнь.

Меган Маркл сблизилась со своим свекром
Меган Маркл не хочет пускать в свою новую жизнь американских родственников. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Как известно, после начала романтических отношений и, конечно, после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, бывшая актриса по большей части разорвала все отношения со своей семьей. Не помогли и увещевания сводной сестры новоиспеченной герцогини Сассекской с просьбой помириться с 74-летним отцом. Источники при дворе отмечают, что Маркл не хочет возвращать в свою жизнь американскую родню, чтобы уберечь сына Арчи от дурного влияния.

На этом фоне, по информации инсайдеров, Меган становится все ближе к своему свекру, 70-летнему принцу Чарльзу. Особенно накануне крещения сына. Отца в нем Маркл, конечно, не видит, но он действует как отец, что заставляет герцогиню Сассекскую считать его принципиальным человеком, пишет Daily Mail. Напомним, под венец с принцем Гарри вел Маркл именно Чарльз, поскольку у ее родного отца были проблемы с сердцем.

Единственным человеком, кого бывшая актриса допустит до воспитания Арчи, будет ее мать Дория Рагланд, побывавшая и на свадьбе дочери и поддержавшая ее после рождения ребенка.

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Меган Маркл сблизилась со своим свекром
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