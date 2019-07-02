«Боль дикая»: Волочкова получила травму на репетиции

Анастасия Волочкова решила повторить успех постановки «Балерина и клоун» в Анапе. Тогда светская львица забралась в клетку и продемонстрировала шпагат на высоте 30 метров. Волочкова преодолела страх, чтобы поразить публику.
Теперь звезда готовится к обновленному спектаклю «Балерина в зазеркалье цирка» в Москве. Для этого Анастасия Волочкова проводит все время на репетициях с цирковыми артистами. В новой постановке балерина попробовала делать шпагат в воздухе. Опорой для звезды служат ленты, которые привязаны к потолку.
Недавно Анастасия Волочкова призналась, что получила травму во время изнурительных репетиций. Балерина привыкла не обращать внимание на боль, поэтому закончила тренировку. Дома звезда поняла, что не просто стерла ноги в кровь, но ещё и вывихнула стопу.
«Боль дикая, но она не остановит меня от завтрашних репетиций и подготовки. И ведь все это будет на большой высоте… Берегите себя. А я поборю страх, риск и опасности. Мне это свойственно…» — написала Анастасия Волочкова в Instagram.