НОВОСТИ

Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время «шумного» развода

Певица попутно поздравила подругу с днем рождения.

Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время «шумного» развода
Анна Седокова / Global look press

2 июля день рождения отметила российская актриса театра и кино Рудова Наталья. Артистке исполнилось 36 лет. Одной из первых подругу поспешила поздравить украинская певица Анна Седокова.

На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова — единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем. Судя по всему, Седокова имеет в виду Максима Чернявского.

«Ната — единственная женщина, которая при встрече с моим бывшим мужем в период нашего шумного развода, переходила на другую сторону улицы. Когда другие мои подруги писали ему смс с сочувствием. А это, девочки, дорогого стоит, и я никогда этого не забуду!», — написала Анна.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям, а также отметили, что это большая редкость — иметь такую верную подругу.

Напомним, что Анна Седокова была официально замужем дважды. С первым мужем, футболистом Валентином Белькевичем, артистка прожила в браке полтора года, успев родить от него ребенка. Второй раз певица была замужем за бизнесменом Максимом Чернявским — с 2011 по 2013 годы — и родила от него дочь Монику. Однако их отношения закончились не просто разводом, но и большим скандалом — Чернявский хотел лишить Седокову родительских прав.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна СедоковаАнна Седокова последние новостидень рожденияНаталья РудоваРазвод

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время «шумного» развода
Интересно?
Поделись с друзьями: