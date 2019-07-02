Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время «шумного» развода

2 июля день рождения отметила российская актриса театра и кино Рудова Наталья. Артистке исполнилось 36 лет. Одной из первых подругу поспешила поздравить украинская певица Анна Седокова.

На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова — единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем. Судя по всему, Седокова имеет в виду Максима Чернявского.

«Ната — единственная женщина, которая при встрече с моим бывшим мужем в период нашего шумного развода, переходила на другую сторону улицы. Когда другие мои подруги писали ему смс с сочувствием. А это, девочки, дорогого стоит, и я никогда этого не забуду!», — написала Анна.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям, а также отметили, что это большая редкость — иметь такую верную подругу.

Напомним, что Анна Седокова была официально замужем дважды. С первым мужем, футболистом Валентином Белькевичем, артистка прожила в браке полтора года, успев родить от него ребенка. Второй раз певица была замужем за бизнесменом Максимом Чернявским — с 2011 по 2013 годы — и родила от него дочь Монику. Однако их отношения закончились не просто разводом, но и большим скандалом — Чернявский хотел лишить Седокову родительских прав.