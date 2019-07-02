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Алибасов вспомнил, как на тракторе выезжал на перрон вокзала

По словам продюсера, раньше это было обычным делом.

Алибасов вспомнил, как на тракторе выезжал на перрон вокзала
Бари Алибасов выезжал на перрон даже на тракторе/globallookpress.com

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов не прошел мимо истории с  Аллой Пугачевой. Напомним, что широкий общественный резонанс получил инцидент, в ходе которого звезда на машине представительского класса подъехала к поезду. Автомобиль остановился прямо на перроне. Многие россияне сочли выходку Примадонны возмутительной.

Бари Алибасов
Алибасов появлялся на перроне даже на тракторе/globallookpress.com

Между тем Бари Алибасов считает, что в поступке певицы нет ничего удивительного и предосудительного. По его словам, в былые времена он что только не вытворял. Порой продюсер выезжал на перрон прямо на тракторе с оборудованием, которое нужно было быстро загрузить в поезд. Как сказал Алибасов, порой приходилось давать пару рублей трактористу в виде небольшой взятки. За это он подцеплял прицеп с аппаратурой и подвозил его прямо к вагону.

Как считает продюсер, раньше жизнь была более простой и каждый подобный поступок не обсуждался в обществе, как сейчас. При этом он заметил, что не ставит цель пожаловаться на нынешние устои и порядки.

«Я один из самых современных людей в Москве. Просто так было!» — подчеркнул продюсер, слова которого приводит vm.ru.

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Тэги:

Алла ПугачеваБари АлибасовРижский вокзал

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Алибасов вспомнил, как на тракторе выезжал на перрон вокзала
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