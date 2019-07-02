Алибасов вспомнил, как на тракторе выезжал на перрон вокзала

По словам продюсера, раньше это было обычным делом.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов не прошел мимо истории с Аллой Пугачевой. Напомним, что широкий общественный резонанс получил инцидент, в ходе которого звезда на машине представительского класса подъехала к поезду. Автомобиль остановился прямо на перроне. Многие россияне сочли выходку Примадонны возмутительной.

Между тем Бари Алибасов считает, что в поступке певицы нет ничего удивительного и предосудительного. По его словам, в былые времена он что только не вытворял. Порой продюсер выезжал на перрон прямо на тракторе с оборудованием, которое нужно было быстро загрузить в поезд. Как сказал Алибасов, порой приходилось давать пару рублей трактористу в виде небольшой взятки. За это он подцеплял прицеп с аппаратурой и подвозил его прямо к вагону.

больше по теме Пугачева по пути в Ригу пользовалась повышенным вниманием у проводников С народной артисткой всем хотелось сфотографироваться.

Как считает продюсер, раньше жизнь была более простой и каждый подобный поступок не обсуждался в обществе, как сейчас. При этом он заметил, что не ставит цель пожаловаться на нынешние устои и порядки.

«Я один из самых современных людей в Москве. Просто так было!» — подчеркнул продюсер, слова которого приводит vm.ru.