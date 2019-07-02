Лоза о нашумевшем инциденте: «Не Пугачева изобрела въезд на перрон»

Музыкант Юрий Лоза заявил, что все олигархи и бандиты во все времена в России выезжали на перрон вокзалов и им за это ничего не было. По словам автора легендарной песни «Плот», Алла Пугачева не первая в нашей стране и далеко не последняя, кто так сделал. Певец посоветовал всем, кто в этом сомневается, отправиться на Кутузовский проспект столицы и посмотреть на машины, которые двигаются по выделенной полосе.

Как считает музыкант, все эти люди могут беспрепятственно выезжать на перроны вокзалов. В них, как он утверждает, сидят олигархи и большие бандиты. По его мнению, надо либо менять систему и запрещать выезжать на перрон всем, независимо от чинов и рангов, либо перестать возмущаться, что это делает кто-то, у кого есть такая возможность.

больше по теме Пугачева по пути в Ригу пользовалась повышенным вниманием у проводников С народной артисткой всем хотелось сфотографироваться.

«Не Пугачева изобрела въезд на перрон. Она просто воспользовалась возможностью, которая всю жизнь широко практикуется в нашей стране», — сказал он. Кроме того, певец заметил, что сейчас у всех есть телефоны и такие факты стало невозможно скрывать от общественности, как это делали раньше, сообщает «Вечерняя Москва».

Отметим, что Алла Пугачёва заехала с водителем на перрон Рижского вокзала столицы. Автомобиль представительского класс припарковался около вагона. На поезде звезда отправилась в столицу Латвии, а уже оттуда в Юрмалу, где сейчас отдыхает со своим семейством. История вызвала широкий общественный резонанс.