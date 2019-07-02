Киркоров призвал носить Пугачеву на руках после «вокзальной истории»

Поп-король отечественной эстрады, бывший супруг Аллы Пугачевой, высказался по поводу инцидента, в котором оказалась замешана Примадонна. Напомним, что певица с водителем на шикарном лимузине приехала на Рижский вокзал столицы. При этом машина припарковалась прямо около вагона на перроне. Многие россияне посчитали такой поступок звезды возмутительным.

По словам звезды, волна возмущения, которая поднялась в обществе, некрасива. По его мнению, народная артистка имеет право выехать на перрон. Это, как он заметил, она заслужила за столько лет на сцене.

больше по теме Пугачева по пути в Ригу пользовалась повышенным вниманием у проводников С народной артисткой всем хотелось сфотографироваться.

«Ее должны на руках носить! Что за времена? Как это некрасиво обсуждать! Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила. И очень жаль, что это кому-то непонятно», — возмутился Киркоров, слова которого приводит телеканал «Звезда».

Отметим, что Алла Пугачева отправилась в Ригу вместе со своими детьми и супругом Максимом Галкиным. В поезде она фотографировалась с проводниками. После приезда в столицу Латвии звезда поехала в Юрмалу. В этом городе у Пугачевой есть особняк, который она снимает каждое лето. При этом стоит отметить, что на вокзале в Риге ей не оказали столь радушного приема. Через тоннель Пугачева шла «своим ходом».