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Муж Вайкуле прокомментировал «конфликт» с Пугачевой

Пресса переполошилась после того, как певица не встретила Примадонну на вокзале в Риге.

Муж Вайкуле прокомментировал «конфликт» с Пугачевой
Лайма Вайкуле и Андрей Латковский. Фото: globallookpress

Недавний отъезд Аллы Пугачевой из Москвы спровоцировал скандал. Певица вместе с семьей проехала на машине по Рижскому вокзалу, чтобы из автомобиля быстро пересесть в поезд. Многих возмутило, что Примадонне позволено больше, чем обычным людям.

После шумихи пресса также обратила внимание, что проживающая в Риге Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачеву. После скандала появились сообщения, будто бы певицы поссорились. Однако муж Вайкуле Андрей Латковский лишь посмеялся над новостями в СМИ.

«Я даже не хочу это комментировать. Никакого конфликта нет. Сумасшедшие люди веселятся, выдумывают на пустом месте. Мы уже не реагируем на эти глупости», — рассказал Андрей Латковский «Комсомольской правде».

То, что певицы поддерживают дружеские отношения, не означает, что они будут друг друга встречать на вокзалах. Во время частых поездок в Юрмалу Алла Борисовна обязательно навещает Лайму Вайкуле. К тому же, арендованный коттедж находится недалеко от жилища певицы.

Пока Примадонна и Максим Галкин не комментируют произошедшие события. После скандальных новостей за звездную пару заступились Любовь Успенская, Гоген Солнцев, Владимир Винокур и другие.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиАндрей ЛатковскийЛайма Вайкуле

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Муж Вайкуле прокомментировал «конфликт» с Пугачевой
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