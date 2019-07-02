НОВОСТИ

Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков

Актриса обеспокоила поклонников, упав в обморок на съемках.

Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
Анджелина Джоли. Фото: globallookpress.com

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли не хочет новых отношений. Артистка всецело посвящает себя детям и работе. По словам источника в окружении звезды, решение остаться в одиночестве стало ее осознанным выбором и никак не связано с бывшим мужем.

Сейчас Джоли работает над фильмом «Те, кто хочет видеть меня мертвой». На съемочной площадке картины произошел неприятный инцидент, заставивший фанатов вновь беспокоиться о здоровье артистки. Исхудавшая после расставания с Питтом Анджелина потеряла сознание, ее доставили в клинику, но оставаться под присмотром врачей она не захотела.

Папарацци засняли Джоли в Беверли-Хиллз, рядом с больницей. Обсуждая фотографии, которые быстро распространились в соцсетях, многие поклонники отметили, что 44-летняя звезда «Малефисенты» выглядит слишком изможденной и постаревшей.

«Она кажется старухой! Ее плечи, руки, все тело», «Заткнитесь, вы все. Вы, ребята, не знаете, через что она прошла», «Она очень худая», «Она выглядит почти мертвой. Ей надо хоть немного еды», «Она самая красивая женщина в мире, и ничего не изменит этого факта», – полемизируют пользователи Instagram.

По материалам The Daily Mail.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актрисаАнджелина Джолианорексия

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков
Интересно?
Поделись с друзьями: