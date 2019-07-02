Исхудавшей Анджелине Джоли потребовалась помощь медиков

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли не хочет новых отношений. Артистка всецело посвящает себя детям и работе. По словам источника в окружении звезды, решение остаться в одиночестве стало ее осознанным выбором и никак не связано с бывшим мужем.

Сейчас Джоли работает над фильмом «Те, кто хочет видеть меня мертвой». На съемочной площадке картины произошел неприятный инцидент, заставивший фанатов вновь беспокоиться о здоровье артистки. Исхудавшая после расставания с Питтом Анджелина потеряла сознание, ее доставили в клинику, но оставаться под присмотром врачей она не захотела.

Папарацци засняли Джоли в Беверли-Хиллз, рядом с больницей. Обсуждая фотографии, которые быстро распространились в соцсетях, многие поклонники отметили, что 44-летняя звезда «Малефисенты» выглядит слишком изможденной и постаревшей.

«Она кажется старухой! Ее плечи, руки, все тело», «Заткнитесь, вы все. Вы, ребята, не знаете, через что она прошла», «Она очень худая», «Она выглядит почти мертвой. Ей надо хоть немного еды», «Она самая красивая женщина в мире, и ничего не изменит этого факта», – полемизируют пользователи Instagram.

По материалам The Daily Mail.