Лев Лещенко эмоционально поддержал Пугачеву после инцидента на вокзале

Алла Пугачева и Максим Галкин взяли отпуск, чтобы отдохнуть с детьми в Юрмале. Ежегодная летняя поездка обернулась скандалом. Многих россиян возмутило, что автомобиль со звездной семьей проехался прямо по перрону Рижского вокзала. Примадонна вышла из машины и сразу же прошла в VIP-вагон.

Большинство отечественных звезд встали на сторону Пугачевой. Любовь Успенская, Гоген Солнцев и Владимир Винокур поддержали певицу. Многие заявили, что для 70-летней Примадонны можно сделать исключение из правил.

Лев Лещенко также прокомментировал ситуацию. По мнению народного артиста, людей в обсуждение втягивает пресса. Певец уверен, что на данный проступок не стоило обращать внимания.