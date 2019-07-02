Лев Лещенко эмоционально поддержал Пугачеву после инцидента на вокзале

Алла Пугачева и Максим Галкин взяли отпуск, чтобы отдохнуть с детьми в Юрмале. Ежегодная летняя поездка обернулась скандалом. Многих россиян возмутило, что автомобиль со звездной семьей проехался прямо по перрону Рижского вокзала. Примадонна вышла из машины и сразу же прошла в VIP-вагон.
Большинство отечественных звезд встали на сторону Пугачевой. Любовь Успенская, Гоген Солнцев и Владимир Винокур поддержали певицу. Многие заявили, что для 70-летней Примадонны можно сделать исключение из правил.
Лев Лещенко также прокомментировал ситуацию. По мнению народного артиста, людей в обсуждение втягивает пресса. Певец уверен, что на данный проступок не стоило обращать внимания.
«Больше нет проблем у нас в Отечестве? Алла Борисовна — публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон? За ней все пристально смотрят. Это не тема для обсуждения», — сказал Лев Лещенко телеканалу «Звезда».