«Отчаянно цепляюсь за юность»: Гарри пошутил над своим возрастом

Герцог Сассекский прибыл на Национальный молодежный саммит, где выступил с речью на церемонии вручения наград имени принцессы Дианы.

Принц Гарри посетил Национальный молодежный саммит, где вручались награды имени принцессы Дианы. Во время мероприятия он пообщался с 14-летними подростками и даже пошутил по поводу своего возраста.

«Мне сейчас 33-34, но я все еще отчаянно цепляюсь за свою юность», — рассказал об остроте Гарри королевский репортер Ричард Палмер.

Он также добавил, что ребята передали герцогу Сассекскому подарок для Меган Маркл — браслет из синих бусин, который символизирует земной шар.

Принц Гарри также затронул и тему своего отцовства. В эмоциональной речи он рассказал, что этот новый статус дал ему в жизни новые цели. Принц хочет быть ролевой моделью для своего сына.

«На данный момент я потрясен несколькими вещами. Одна из них — это сила невидимой ролевой модели. Для человечка, который еще не понимает, что кто-то о нем заботится, ты должен стать тем, кто сделает его добрее, лучше, более успешным и более влиятельным», — высказал свое мнение Гарри.

«Я как отец должен знать, что мой сын всегда будет наблюдать за тем, что я делаю, копировать меня и однажды, может быть, пойдет по моим стопам», — цитирует герцога Express.co.