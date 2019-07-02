Певица Алина Гросу сделала необычный подарок мужу

Певица Алина Гросу вскоре представит поклонникам новый клип. Ролик на песню «Непобедима» станет необычным подарком супругу украинской артистки.

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Алина и молодой бизнесмен Александр поженились месяц назад. Романтическую композицию девушка впервые исполнила на свадьбе, теперь же в lyric video на песню, опубликованном на YouTube-канале Grosu, можно увидеть эксклюзивные снимки с торжества, на которых молодожены выглядят абсолютно счастливыми.

Свадьба молодых была по-настоящему роскошной. Праздник организовали в Италии, в старинном замке на территории благородной усадьбы, куда были приглашены только самые верные друзья и близкие люди.

Алина отмечает, что именно супруг вдохновил ее на создание нового трека. Песня стала трогательным подарком из самых глубин ее сердца, знаменующим новую жизнь, безграничную любовь и связь, которая будет становиться только крепче. Выход клипа намечен на ближайшее время.

В прошлом Алина Гросу была одной из подопечных продюсерского центра Григория Лепса. Сейчас девушка продолжает заниматься музыкой, а также освоила актерскую профессию. В числе последних картин, где играла звезда – фильмы «Спецы», «Перепутанные» и «Замок на песке».