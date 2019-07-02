НОВОСТИ

Певица Алина Гросу сделала необычный подарок мужу

Артистка выпускает клип на песню, которую посвятила избраннику.

Певица Алина Гросу сделала необычный подарок мужу
Алена Гросу выпускает новый клип. Фото: пресс-служба артистки

Певица Алина Гросу вскоре представит поклонникам новый клип. Ролик на песню «Непобедима» станет необычным подарком супругу украинской артистки.

Алина и молодой бизнесмен Александр поженились месяц назад. Романтическую композицию девушка впервые исполнила на свадьбе, теперь же в lyric video на песню, опубликованном на YouTube-канале Grosu, можно увидеть эксклюзивные снимки с торжества, на которых молодожены выглядят абсолютно счастливыми.

Свадьба молодых была по-настоящему роскошной. Праздник организовали в Италии, в старинном замке на территории благородной усадьбы, куда были приглашены только самые верные друзья и близкие люди.

Свадьба Алины Гросу. Фото: пресс-служба артистки

Алина отмечает, что именно супруг вдохновил ее на создание нового трека. Песня стала трогательным подарком из самых глубин ее сердца, знаменующим новую жизнь, безграничную любовь и связь, которая будет становиться только крепче. Выход клипа намечен на ближайшее время.

В прошлом Алина Гросу была одной из подопечных продюсерского центра Григория Лепса. Сейчас девушка продолжает заниматься музыкой, а также освоила актерскую профессию. В числе последних картин, где играла звезда – фильмы «Спецы», «Перепутанные» и «Замок на песке».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алина Гросуновый клиппевица

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Певица Алина Гросу сделала необычный подарок мужу
Интересно?
Поделись с друзьями: