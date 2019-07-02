Лопырева поддержала Баскова после смерти отца

1 июля Николай Басков потерял отца. Виктор Владимирович скончался на 68-м году жизни после продолжительной болезни. Певец узнал о трагедии во время концерта в Минске. Басков не отменил выступление и нашел в себе силы выйти к зрителям.

Позже певец прокомментировал потерю близкого человека в Instagram. Николай Басков посвятил папе его любимую песню – «Вишневая любовь». Артист тяжело переживает смерть отца, поскольку всю жизнь боготворил своих родителей.

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Звезды российского шоу-бизнеса не остались в стороне. Они выразили соболезнования не только лично, но и публично, в комментариях к записи. Николая Баскова поддержали Полина Гагарина, Игорь Николаев, Лолита, Анна Семенович, Иосиф Пригожин, Сергей Лазарев и многие другие. Конечно же, Виктория Лопырева также написала теплые слова бывшему жениху.

«Дорогой Коля! Это большая утрата. У тебя замечательный папа, и он всегда будет рядом, в наших сердцах. Пусть его душа покоится с миром и земля будет пухом. Я тебе уже сказала, что всегда рядом. Люблю вас!» — поддержала певца Виктория Лопырева.

Виктор Басков долгое время служил военным. Детство певца прошло в разъездах: семья жила в Галле, Кёнигсбрюке, Дрездене. Артист счастлив, что ему достались такие чуткие родители. Николай Басков не раз подчеркивал, что добился карьерных вершин благодаря их воспитанию.