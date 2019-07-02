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Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой

В РЖД опровергли информацию, что "выходка" Примадонны станет причиной увольнения высокопоставленного сотрудника.

Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой ФОТО: Global Look Press

Вот уже несколько дней вокруг имени Аллы Пугачевой не утихает скандал. Она отправилась на отдых в Юрмалу и автомобиль довез Примадонну прямо до вагона поезда, то есть заехал на платформу.

В день, когда все случилось, в РЖД отметили, что будет проведена проверка, так как эта зона не предназначена для движения авто. Некоторые даже предполагали, что своих должностей могут лишиться ряд высокопоставленных сотрудников, например, начальник Рижского вокзала. Продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин сообщил в соцсети, что руководитель уже лишился своего поста.

Спустя сутки в РЖД решили внести ясность и отметили, что никаких увольнений не было и не будет. Информация об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе не соответствует действительности.

В ведомстве отметили, что Mercedes-Maybach Пугачевой подъехал к вагону не со стороны перрона, а со стороны технической платформы, которая предназначена для спецтехники. Другим пассажирам автомобиль не мешал, а значит причин для наказания нет, сообщает телеканал «360».

Кстати, в Риге Примадонну ждал ничем не примечательный прием — ее никто не встречал, а чемоданы пришлось самостоятельно тащить до самого выхода.

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Тэги:

Алла ПугачеваАндрей Разин

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Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
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