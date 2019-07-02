Галкин вышел на связь и прокомментировал здоровье Пугачевой

Алла Пугачева вместе с семьей в очередной раз отправилась отдыхать в Юрмалу. Счастливые двойняшки Гарри и Лиза прогулялись по пляжу за руку с Максимом Галкиным и звездной мамой. Пародист выложил ролик в Instagram, и за сутки он набрал более 1,5 миллиона просмотров.

В комментариях отписались именитые звезды. Игорь Николаев рад, что Примадонна приехала туда, где сейчас композитор отдыхает с семьей. Нателла Крапивина, Александр Ревва, Игорь Гуляев и Валерий Сюткин пожелали паре приятного отдыха. Максим Галкин поблагодарил коллег за теплые слова.

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Помимо поклонников в комментариях отметились и хейтеры Пугачевой. Юмористу неоднократно писали, что Примадонна слишком стара для него. Максим Галкин не обращал внимание на слова завистников, но когда певицу заподозрили в проблемах со здоровьем, заступился за свою супругу.

Одна из подписчиц предположила, что Алла Пугачева «тяжело больна». Многие заметили, что прогулка по пляжу далась певице тяжело. Галкин уверил поклонников, что с его супругой все в порядке: «Мы вроде здоровы. А вы как передвигаетесь, если обувь с подъемом, под ногами песок и ветер сильный?»

Единственное, что пока не прокомментировал шомен, так это инцидент с заездом машины с Аллой Пугачевой на перрон вокзала в Москве.