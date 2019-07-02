Яковлева рассказала о 36-летнем поклоннике, который спас ее от смерти

Актриса Александра Яковлева в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, что три года назад в ее жизни появился 36-летний Денис Гончаров. Он трудится директором одного из кинотеатров в Калининграде. На момент знакомства на кинофестивале, который он организовал, она еще не знала о своем страшном диагнозе. Как считает Яковлева, мужчина, который годится ей в сыновья, стал для нее ангелом-хранителем и уже несколько лет помогает ей бороться со смертельным недугом.

«Так случилось, что в общем-то незнакомый человек сделал в этой жизни для меня больше, чем некоторые родные люди. Я за это ему безмерно благодарна. Именно Денис окружил меня вниманием и заботой и помог справиться с неприятностями», — сказала актриса.

больше по теме Яковлева призналась, что Невзоров не поддержал ее в момент болезни Актриса при этом не держит обиды на бывшего мужа.

Сам Денис Гончаров также появился в студии. Мужчина, который женат и у которого есть дети, сказал, что не нужно думать будто у них роман. Ведущий Борис Корчевников напомнил, что в СМИ появлялись слухи, как будто мужчина хочет завладеть квартирой звезды, поэтому за ней ухаживает. По словам Гончарова, у него не было времени читать то, что пишут о нем журналисты.

«Моя супруга — умная женщина и все понимает. Она спокойно относится к тому, что я помогаю Александре. Я помню, как разговаривал с врачами и они говорили, что шансов на выздоровление очень мало. Обещали, что Александра проживет максимум полгода, а прошло уже три. Я видел ее слезы. Считаю, что наши усилия в борьбе за ее жизнь оказались не напрасны», — сказал мужчина.

«Мне врач сказал, что пока я не сниму фильм, точно не умру. Сейчас работаю над картиной «Седьмая кошка». Хочу сказать всем. Ведите здоровый образ жизни. Обязательно посещайте врачей. Не будьте, как я, у которой даже карточки не было в поликлинике. Думайте о своем здоровье. И, конечно, больше отдыхайте», — сказала Александра Яковлева.