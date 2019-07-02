Алибасов намерен судиться с создателями шоу «На самом деле»

Бари Алибасов отреагировал на обвинения в срыве съемок программы «На самом деле». Как сообщалось ранее, в студии Первого канала продюсера должны были проверить на детекторе лжи, но он так и не пришел на шоу Дмитрия Шепелева.

По словам Алибасова, в действительности он приезжал на съемки передачи и даже просидел там несколько часов. В ходе шоу его обвиняли в инсценировке отравления. Бари Каримович уверяет, что люди, которые выступили этими обвинениями, просто обманщики, а сама программа – срежиссированное «наглое вранье».

Руководитель «На-На» намерен судиться с шоу «На самом деле». Он заверил, что иск будет подан в ближайшее время. Алибасов подчеркнул, что долгое время провел на больничной койке, а свидетелями его лечения были не только близкие люди, но и вся больница.

«Я за свои немалые годы впервые с таким сталкиваюсь… Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от Первого канала и этой программы», – цитирует артиста ФАН.

Напомним, многие подозревают, что Алибасов вовсе не пил жидкость для очистки труб. Как сообщал портал teleprogramma.pro, шоумен мог быть госпитализирован по причине алкогольной зависимости. Накануне результаты анализов продюсера показали наличие в его крови феназепама и хлорпротиксена – препаратов, которые назначаются при похмельной ломке у недавно бросивших пить пациентов.