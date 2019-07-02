Яковлева призналась, что Невзоров не поддержал ее в момент болезни

Актриса Александра Яковлева, которая уже два года борется с раком груди, заявила в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», что единственным из трех мужем, кто ее не поддержал в момент тяжелой болезни оказался второй супруг, известный телеведущий Александр Невзоров.

По ее словам, первый муж, отец двух ее детей, актер Валерий Кухарешин все время с ней на связи. Она считает, что у ее сына и дочери потрясающий отец. «Чуть ли не каждый день названивает и интересуется здоровьем мой третий супруг Калью Аасмяэ. А вот Невзоров никогда не звонил. Мы не виделись уже тридцать лет. При этом я не держу на него обиды. В свое время он очень помог моей бабушке. Невзоров – гений слова. Так по-русски не говорит никто», — заметила Александра Яковлева, отдавая должное профессиональным качествам ведущего.

Кроме того, как она сказала, в тяжелый момент болезни от нее отвернулись многие ее подруги. С одной из них она дружила двадцать лет. В итоге эта женщина за полтора года, что шло лечение, приехала к ней в клинику всего один раз.

Как говорит Яковлева, она безумно благодарна генеральному директору кинофестиваля в Калининграде Денис Гончарову и его супруге Анастасии. Они познакомились три года назад. Она очень подружилась с семьей мужчины, который окружил ее внимание и заботой. «Я помню, как перед курсами химиотерапии меня предупредили, что будут выпадать волосы. Денис сказал, что ждать не стоит. Он взял машинку и побрил меня налысо. Волосы он собрал, поехал к реке и сжег их», — сказала она.

Также звезда очень благодарна своим детям – Кондрату и Елизавете. Она не хотела им рассказывать о болезни, но они все равно узнали. Причем от посторонних людей. По словам Яковлевой, дети в последние два года очень помогли ей в финансовом отношении. Она сейчас может набрать их номер в любой момент, и они сразу же приедут и окажут необходимую помощь.