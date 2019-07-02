Хабенскому подожгли руку на детском празднике

Константин Хабенский организовал веселый пикник в честь дня рождения старшей наследницы. На трехлетие маленькой Александры были приглашены друзья семьи и их дети. Фотографиями и видео с праздника поделилась в Instagram супруга актера, актриса Ольга Литвинова.

На мероприятии гостей именинницы развлекали аниматоры. Каждый из присутствующих имел возможность не только наблюдать за клоунами, но и принять участие в представлении и конкурсах. Резвились не только малыши, к ним с удовольствием присоединились родители.

Константин и Ольга также не остались в стороне, они и играли и веселились вместе со всеми. Актеру даже подожгли руку, конечно, совершенно безопасно.

«Детский праздник – это очень волнительно, ответственно, весело! Мы в восторге! Дети и, главное, родители в счастье», – написала Ольга на своей страничке.

Напомним, Константин Юрьевич известен не только как талантливый актер кино и театральной сцены. В 2008 году он организовал благотворительный фонд, занимающийся помощью детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга. А с 2010 года актер начал создавать театральные студии для одаренных детей.