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Хабенскому подожгли руку на детском празднике

Актер весело отпраздновал день рождения трехлетней дочери.

Хабенскому подожгли руку на детском празднике
Константин Хабенский отметил день рождения дочки. Фото: globallookpress.com

Константин Хабенский организовал веселый пикник в честь дня рождения старшей наследницы. На трехлетие маленькой Александры были приглашены друзья семьи и их дети. Фотографиями и видео с праздника поделилась в Instagram супруга актера, актриса Ольга Литвинова.

На мероприятии гостей именинницы развлекали аниматоры. Каждый из присутствующих имел возможность не только наблюдать за клоунами, но и принять участие в представлении и конкурсах. Резвились не только малыши, к ним с удовольствием присоединились родители.

Константин и Ольга также не остались в стороне, они и играли и веселились вместе со всеми. Актеру даже подожгли руку, конечно, совершенно безопасно.

«Детский праздник – это очень волнительно, ответственно, весело! Мы в восторге! Дети и, главное, родители в счастье», – написала Ольга на своей страничке.

Фото: Instagram@olga.litvinova.1

Напомним, Константин Юрьевич известен не только как талантливый актер кино и театральной сцены. В 2008 году он организовал благотворительный фонд, занимающийся помощью детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга. А с 2010 года актер начал создавать театральные студии для одаренных детей.

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Хабенскому подожгли руку на детском празднике
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