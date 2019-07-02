НОВОСТИ

Меган Маркл выбросила новый ковер

Герцогиня Сассекская снова дала повод для обвинений в расточительности.

Меган Маркл выбросила новый ковер
Транжира Маркл снова разозлила британцев. Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри приказали выбросить роскошный ковер спустя всего несколько дней после того, как его положили. Предмет интерьера испортил один из щенков пары, забравшись на него грязными лапами.

Работник химчистки попытался избавиться от грязи, но сильный пятновыводитель лишь усугубил дело, повредив тонкий материал. В результате ковер пришлось заменить на другой. Но эти непредвиденные затраты ни капли не расстроили хозяев Фрогмора.

Служащий химчистки был подавлен случившимся, так как не ожидал, что средство, которое он использовал, испортит ковер. «Была повреждена лишь небольшая часть ковра, но его пришлось заменить», — рассказал источник.

Все это произошло на фоне обрушившейся на Меган и Гарри критики из-за трат на ремонт их резиденции. Согласно королевскому финансовому отчету, на это ушло более 3 миллионов долларов. Испорченный же ковер стал очередным поводом для нападок на герцога и герцогиню Сассекских.

Ведущий утреннего шоу «Доброе утро, Британия» Пирс Морган отметил, что тратить деньги на королевские капризы преступно, когда средств не хватает на школы и больницы.

«Ключевой момент в скандале с Фрогмором заключается в том, что у голливудской звезды Меган есть многомиллионное состояние. Состояние Гарри также составляет более 20 миллионов долларов», — заявил мэтр телевидения.

«Они легко могли бы заплатить за весь ремонт целиком сами, а не за пару запчастей, но они не захотели. Вместо этого они заставили оплачивать свои капризы нянечек, учителей, солдат и сотрудников полиции, которые и так живут небогато», — цитирует Моргана Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьякритикаМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостипринц ГарриПринц Гарри последние новостипринц Гарри. Британская королевская семья

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл выбросила новый ковер
Интересно?
Поделись с друзьями: