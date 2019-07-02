Меган Маркл выбросила новый ковер

Герцогиня Сассекская снова дала повод для обвинений в расточительности.

Меган Маркл и принц Гарри приказали выбросить роскошный ковер спустя всего несколько дней после того, как его положили. Предмет интерьера испортил один из щенков пары, забравшись на него грязными лапами.

Работник химчистки попытался избавиться от грязи, но сильный пятновыводитель лишь усугубил дело, повредив тонкий материал. В результате ковер пришлось заменить на другой. Но эти непредвиденные затраты ни капли не расстроили хозяев Фрогмора.

Служащий химчистки был подавлен случившимся, так как не ожидал, что средство, которое он использовал, испортит ковер. «Была повреждена лишь небольшая часть ковра, но его пришлось заменить», — рассказал источник.

Все это произошло на фоне обрушившейся на Меган и Гарри критики из-за трат на ремонт их резиденции. Согласно королевскому финансовому отчету, на это ушло более 3 миллионов долларов. Испорченный же ковер стал очередным поводом для нападок на герцога и герцогиню Сассекских.

Ведущий утреннего шоу «Доброе утро, Британия» Пирс Морган отметил, что тратить деньги на королевские капризы преступно, когда средств не хватает на школы и больницы.

«Ключевой момент в скандале с Фрогмором заключается в том, что у голливудской звезды Меган есть многомиллионное состояние. Состояние Гарри также составляет более 20 миллионов долларов», — заявил мэтр телевидения.

«Они легко могли бы заплатить за весь ремонт целиком сами, а не за пару запчастей, но они не захотели. Вместо этого они заставили оплачивать свои капризы нянечек, учителей, солдат и сотрудников полиции, которые и так живут небогато», — цитирует Моргана Express.