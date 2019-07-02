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«Метастазы пошли в мозг»: Яковлева рассказала о борьбе за жизнь

Актриса прошла двадцать курсов облучения прежде, чем наступило улучшение состояния.

«Метастазы пошли в мозг»: Яковлева рассказала о борьбе за жизнь
Александра Яковлева чудом победила рак/globallookpress.com

Актриса Александра Яковлева, которая два последних года сражается с раком груди, стала гостьей программы «Судьба человека». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, что прошла двадцать курсов облучения. В какой-то момент врачам уже казалось, что звезда картины «Человек с бульвара Капуцинов» проиграла схватку за жизнь. У нее была четвертая стадия онкологического заболевания.

Александра Яковлева, Николай Караченцев
Врачи чудом спасли Александру Яковлеву от смерти/globallookpress.com

«Метастазы пошли в мозг. Вот тут мне действительно стало страшно, потому что умирать в мои планы не входило. С мозгом все-таки нельзя шутить. Меня позвал к себе заведующий отделением и сказал, что мне нельзя врать, поэтому он говорит все, как есть. Он отметил, что если после двадцатого курса облучения опухоль не перестанет расти, то жить мне останется совсем немного. Вскоре врачи сделали мне МРТ, и я не видела в тот момент более счастливых людей, чем они. Мне сообщили, что опухоль перестала расти», — заявила актриса.

Также Александра Яковлева вспомнила, что первыми тревогу по поводу ее возможной болезни забили животные в ее доме. Они, как она думает, читают мысли человека и подают много знаков.

«Кот Челс все врем прикладывался к моей груди. Постоянно бил меня лапой. Он потом просто умер на моих глазах. Закрыл глаза и ушел из жизни. Вскоре скончался маленький котенок, сын Челса. Был здоровый котенок и враз с ним что-то случилось. В довершении всех моих бед умерла еще и собака. Я к тому уже времени не могла с ней гулять из-за жутких болей», — заявила Александра Яковлева.

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Александра ЯковлеваболезБорьба за жизньборьба с ракомПрограмма "Судьба человека"

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«Метастазы пошли в мозг»: Яковлева рассказала о борьбе за жизнь
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