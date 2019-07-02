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Орбакайте и Киркоров с детьми побывали в Диснейленде

Звезды посетили несколько аттракционов и весело провели время.

Орбакайте и Киркоров с детьми побывали в Диснейленде
Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров устроили праздник для детей ФОТО: Global Look Press

Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте вместе с детьми провели день в знаменитом парке Walt Disney World в Орландо. Звездные родители и их наследники с удовольствием покатались на аттракционах, а Филипп Киркоров с дочкой даже решился посетить легендарную «Сумеречную башню ужасов».

Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте с детьми отдохнули в Walt Disney World парке
Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте с детьми отдохнули в
Walt Disney World парке.
Фото: www.instagram.com/stories/fkirkorov

Это испытание не для слабонервных, такой вывод сделали подписчики певца. Пользователи признаются, что у них захватывает дух даже от просмотра видео на экране мобильного телефона. Многие не решились бы пощекотать себе нервы подобным образом.

Прогулка получилась отличной. И Кристина, и Филипп опубликовали много роликов в Stories, которые рассказывают о дне, полном приключений. Дети тоже остались под впечатлением.

Орбакайте и Киркоров вместе с детьми покатались на аттракционах
Орбакайте и Киркоров вместе с детьми покатались на аттракционах.
Фото: www.instagram.com/stories/fkirkorov

Алла Пугачева тем временем тоже отправилась на отдых. Примадонна уехала в Юрмалу, но не без скандала. Ее подвезли прямо к вагону, автомобиль певицы запечатлели на платформе Рижского вокзала – это вызвало настоящую волну возмущения. Многие звезды вступили за российскую звезду, отметив, что она заслужила подобные преференции.

В РЖД обещали во всем разобраться и провести проверки. Не исключено, что своих должностей могут лишиться некоторые сотрудники. Тем не менее железнодорожники отметили, что автомобиль Примадонны никому не мешал, пишет сайт Актуальные новости.

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Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеФилипп Киркоров

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Орбакайте и Киркоров с детьми побывали в Диснейленде
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