«Вагончик тронулся»: Миро осудила автопроезд по вокзалу Пугачевой

Самой громкой новостью начала июля стал, пожалуй, «заезд» лимузина Аллы Пугачевой на перрон железнодорожного вокзала в Москве. В Сети появилось видео, как Примадонну подвозят на личном автомобиле прямо к дверям поезда, на котором она собирается отправиться в Ригу.
Некоторые коллеги, как, например, Владимир Винокур и Любовь Успенская поддержали суперзвезду, утверждая, что статус позволяет ей подобные выходки. Некоторые же, как продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, сочли это неприемлемым.
Этой же позиции придерживается и скандально-известный блогер Лена Миро. Девушка резко осудила 70-летнюю певицу за подобный шаг, напомнив, что она нарушила правила безопасности. Свой пост в «Живом журнале» сетевая писательница озаглавила «Вагончик тронулся. Окончательно».
«Перрон — не проезжая часть. Тут — дети, спешащие люди, багаж, толкучка, и посреди всего этого — автомобиль. Может он кого-то задавить, покалечить? Очевидно, что да, потому что никто его тут даже не ждёт. Одно дело заехать на тротуар — очень плохо. Но перрон — это вообще за гранью», — выразила свое негодование Лена.
Она также заявила, что у Пугачевой нет заслуг, позволяющих такие поступки. Миро напомнила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, будучи диктатором и самоуправцем не позволяет себе подобного.
В завершении блогер напомнила, что после прибытия в Ригу Примадонна покинула перрон самостоятельно, потому что в европейском государстве подача машины к дверям поезда была бы невозможна.
«Но то — Рига. Там людей уважают. А у нас — вот такое хамство», — заключила Миро.