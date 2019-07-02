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«Вагончик тронулся»: Миро осудила автопроезд по вокзалу Пугачевой

Блогер считает, что Примадонна нарушила правила безопасности.

«Вагончик тронулся»: Миро осудила автопроезд по вокзалу Пугачевой
Алла Пугачева Фото: Globallookpress.com

Самой громкой новостью начала июля стал, пожалуй, «заезд» лимузина Аллы Пугачевой на перрон железнодорожного вокзала в Москве. В Сети появилось видео, как Примадонну подвозят на личном автомобиле прямо к дверям поезда, на котором она собирается отправиться в Ригу.

Некоторые коллеги, как, например, Владимир Винокур и Любовь Успенская поддержали суперзвезду, утверждая, что статус позволяет ей подобные выходки. Некоторые же, как продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, сочли это неприемлемым.

Этой же позиции придерживается и скандально-известный блогер Лена Миро. Девушка резко осудила 70-летнюю певицу за подобный шаг, напомнив, что она нарушила правила безопасности. Свой пост в «Живом журнале» сетевая писательница озаглавила «Вагончик тронулся. Окончательно».

«Перрон — не проезжая часть. Тут — дети, спешащие люди, багаж, толкучка, и посреди всего этого — автомобиль. Может он кого-то задавить, покалечить? Очевидно, что да, потому что никто его тут даже не ждёт. Одно дело заехать на тротуар — очень плохо. Но перрон — это вообще за гранью», — выразила свое негодование Лена.

Она также заявила, что у Пугачевой нет заслуг, позволяющих такие поступки. Миро напомнила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, будучи диктатором и самоуправцем не позволяет себе подобного.

В завершении блогер напомнила, что после прибытия в Ригу Примадонна покинула перрон самостоятельно, потому что в европейском государстве подача машины к дверям поезда была бы невозможна.

«Но то — Рига. Там людей уважают. А у нас — вот такое хамство», — заключила Миро.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиЛена Миро

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«Вагончик тронулся»: Миро осудила автопроезд по вокзалу Пугачевой
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