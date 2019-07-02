«Вагончик тронулся»: Миро осудила автопроезд по вокзалу Пугачевой

Самой громкой новостью начала июля стал, пожалуй, «заезд» лимузина Аллы Пугачевой на перрон железнодорожного вокзала в Москве. В Сети появилось видео, как Примадонну подвозят на личном автомобиле прямо к дверям поезда, на котором она собирается отправиться в Ригу.

Некоторые коллеги, как, например, Владимир Винокур и Любовь Успенская поддержали суперзвезду, утверждая, что статус позволяет ей подобные выходки. Некоторые же, как продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, сочли это неприемлемым.

больше по теме Галкин отмалчивается после «заезда» Пугачевой по перрону Телеведущий пока никак не высказался относительно скандальной ситуации.

Этой же позиции придерживается и скандально-известный блогер Лена Миро. Девушка резко осудила 70-летнюю певицу за подобный шаг, напомнив, что она нарушила правила безопасности. Свой пост в «Живом журнале» сетевая писательница озаглавила «Вагончик тронулся. Окончательно».

«Перрон — не проезжая часть. Тут — дети, спешащие люди, багаж, толкучка, и посреди всего этого — автомобиль. Может он кого-то задавить, покалечить? Очевидно, что да, потому что никто его тут даже не ждёт. Одно дело заехать на тротуар — очень плохо. Но перрон — это вообще за гранью», — выразила свое негодование Лена.

Она также заявила, что у Пугачевой нет заслуг, позволяющих такие поступки. Миро напомнила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, будучи диктатором и самоуправцем не позволяет себе подобного.

В завершении блогер напомнила, что после прибытия в Ригу Примадонна покинула перрон самостоятельно, потому что в европейском государстве подача машины к дверям поезда была бы невозможна.

«Но то — Рига. Там людей уважают. А у нас — вот такое хамство», — заключила Миро.