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Больной раком Яковлевой врачи отводили три месяца жизни

Между тем актриса уже два года борется со смертельной болезнью. 2 июля ей исполнилось 62 года.

Больной раком Яковлевой врачи отводили три месяца жизни
Александра Яковлева противостоит раку/globallookpress.com

Звезде картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александре Яковлевой 2 июля 2019 года исполнилось 62 года. Как известно, сейчас звезда борется с онкологическим заболеванием. Она похудела сразу на 20 килограммов. Не так давно в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» она рассказала, что сопротивляется смертельному заболеванию. Кстати, это было первое публичное признание звезды.

Александра Яковлева
Александра Яковлева противостоит смертельному заболеванию/кадр из программы «Привет, Андрей!»

Между тем Яковлева рассказала, что в феврале нынешнего года ее госпитализировали в клинику. Вскоре медики позвонили ее дочке и сказали, чтобы она забирала известную актрису из больницы. Шансов побороть онкологическое заболевание нет и жить ей якобы осталось всего три месяца.

Как призналась Яковлева, в тот момент ей стало страшно. Умирать не хотелось. Профессор, с которой она вскоре познакомилась, сразу ей сказала, что у нее очень страшный диагноз, но если она готова бороться, то медик ей поможет. Именно по этому пути и пошла Александра Яковлева, не побоявшись на всю страну объявить о серьёзных проблемах со здоровьем.

Добавим, что не так давно в Пушкине прошел спектакль с участием Александры Яковлевой. Она вышла на сцену под возгласы публики. После концерта ей подарили огромное количество цветов. Сейчас актриса продолжает противостоять тяжелому недугу, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Александра ЯковлеваАндрей МалаховПрограмма "Привет Андрей!"

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Больной раком Яковлевой врачи отводили три месяца жизни
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