Вместо комментариев: Галкин показал шикарный закат над Балтикой

Поклонники Максима Галкина до сих пор находятся в ожидании – прокомментирует или нет супруг Аллы Пугачевой их эпический прокат на лимузине по перрону Рижского вокзала Москвы. Ведь относительно других резонансных тем юморист, как правило, делился впечатлениями. Тем более, что в отсутствии звездной четы, в столице дело приобретает весьма серьезный оборот.

больше по теме В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне Рижского вокзала А вот супруг певицы пока никак не прокомментировал произошедшее.

Но нет. Благополучно добравшись на том самом поезде в Ригу, звездное семейство с головой окунулось в отдых. А в завершении дня юморист поделился со своими подписчиками в Instagram эстетским роликом, на котором снят закат над Балтийским морем. Съемку вел сам Максим, раскатывая по побережью на велосипеде. И все это под лиричную музыку.

«Спокойной ночи!» – написал в подписи к видео артист, то ли абсолютно безмятежно и, как говорится, без задней мысли, то ли весьма многозначительно.

Кстати, поклонники инциденту на Рижском вокзале никакого значения не придали, потому что ни словом о нем в комментариях не обмолвились. Лишь благодарили Максима за романтическое завершение дня и желали всей семье звезды отличного отдыха.