Жванецкий впервые появился на публике после перелома руки

Сатирик Михаил Жванецкий впервые появился на публике после тяжелого перелома руки. Напомним, что серьезную травму он получил в апреле. Из-за этого ему даже пришлось перенести операцию. Концерт в Светлогорске, который должен был состояться 14 апреля, отменили.

Между тем несколько дней назад 85-летний сатирик появился на спецпоказе и обсуждении фильма «Into нация большой Одессы». Картина была посвящена артисту Роману Карцеву, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Жванецкий был задействован в проекте, в котором сыграл одну из ролей.

больше по теме 85-летний Михаил Жванецкий прооперирован после сложного перелома руки Сатирик отменил ближайшие концерты.

Любопытно, что на премьеру картины сатирик пожаловал не один, а со своей гражданской женой костюмером Натальей Суровой. Позировать вместе, правда, перед многочисленными фотографами звёздная пара не стала.

Отметим, что Михаил Жванецкий очень не любит давать интервью. Правда, в этом году в честь своего 85-летия он сделал исключение. Он пообщался с журналистами Первого канала, которые выпустили документальный фильм «Вам помочь или не мешать?» В разговоре с корреспондентами Жванецкий вспомнил ранее неизвестные факты о своей жизни. Он рассказал, в частности, как проходило его знакомство с нынешней супругой. Также он рассказал о своих детях, сообщает портал vokrug.tv.