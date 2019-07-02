Марина Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа

Супруга музыканта Олега Газманова Марина в Instagram рассказала о 36-часовом голодании мужа. По ее признанию, ему оно «очень хорошо зашло». Отметим, что при таком голодании человек ничего не ест, а только пьет воду.

В то же время супруга певца попросила к ее советам в Instagram относиться очень разумно и индивидуально. Сейчас, как она выразилась, они с мужем находятся в эксперименте. Результатами от голодания она пообещала поделиться позже.

«Японский биолог Есинори Осуми в 2016 году получил Нобелевскую премию за объяснение аутофагии – механизма избавления клеток от всех старых клеточных компонентов, которые выполнили свою роль. Есинори Осуми выявил пользу этого процесса и условия, при которых он происходит. Нобелевский комитет подтвердил, что голодание длиной в один день на самом деле способствует получению отличных результатов. Аутофагия защищает организм от преждевременного старения, и даже омолаживает его с помощь создания новых клеток», — заявила она.

По словам Марины Газмановой, еженедельное однодневное голодание помогает организму очиститься и разгрузиться от скопившихся токсинов. В условиях современной экологии, как она уверяет, такая практика поможет сохранить здоровье. Но при этом Марина Газманова заметила, что нужно организовать правильный выход из голодания, чтобы избежать негативных последствий для организма.

Добавим, что в Сети на днях широко обсуждался снимок поджарого и загорелого Олега Газманова. Певцу скоро исполнится 68 лет, а он находится в прекрасной форме. Особенно восхищение формой исполнителя выразил продюсер Иосиф Пригожин.