НОВОСТИ

Марина Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа

По словам супруги музыканта, этот процесс сказался на певце исключительно позитивно.

Марина Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа
Олег Газманов очень часто голодает/globallookpress.com

Супруга музыканта Олега Газманова Марина в Instagram рассказала о 36-часовом голодании мужа. По ее признанию, ему оно «очень хорошо зашло». Отметим, что при таком голодании человек ничего не ест, а только пьет воду.

В то же время супруга певца попросила к ее советам в Instagram относиться очень разумно и индивидуально. Сейчас, как она выразилась, они с мужем находятся в эксперименте. Результатами от голодания она пообещала поделиться позже.

«Японский биолог Есинори Осуми в 2016 году получил Нобелевскую премию за объяснение аутофагии – механизма избавления клеток от всех старых клеточных компонентов, которые выполнили свою роль. Есинори Осуми выявил пользу этого процесса и условия, при которых он происходит. Нобелевский комитет подтвердил, что голодание длиной в один день на самом деле способствует получению отличных результатов. Аутофагия защищает организм от преждевременного старения, и даже омолаживает его с помощь создания новых клеток», — заявила она.

По словам Марины Газмановой, еженедельное однодневное голодание помогает организму очиститься и разгрузиться от скопившихся токсинов. В условиях современной экологии, как она уверяет, такая практика поможет сохранить здоровье. Но при этом Марина Газманова заметила, что нужно организовать правильный выход из голодания, чтобы избежать негативных последствий для организма.

Добавим, что в Сети на днях широко обсуждался снимок поджарого и загорелого Олега Газманова. Певцу скоро исполнится 68 лет, а он находится в прекрасной форме. Особенно восхищение формой исполнителя выразил продюсер Иосиф Пригожин.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

голоданиеИосиф ПригожинМарина ГазмановаОлег Газманов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Марина Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: