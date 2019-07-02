Мария Порошина поделилась снимком в объятиях Максима Аверина

Актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала архивный снимок, на котором она находится в обществе своего друга Максима Аверина. Судя по всему, кадр сделан очень давно. Актеры на фотографии еще совсем молодые. Причем Аверин, как заметили многие поклонники, как две капли воды похож на звезду Голливуда актера Джима Керри. На снимке Порошина и Аверин с теплотой и нежностью обнимают друг друга.

Напомним, что 45-летняя Мария Порошина в январе 2019 года в пятый раз стала мамой. Она родила сына. Кто является отцом ребенка до сих пор тайна за семью печатями. Звезде приписывали роман с неким испанским бизнесменом, однако эта информация пока не нашла подтверждения. Подруга Порошиной рассказывала, что актриса живет с русским мужчиной. Правда, от каких-то других подробностей она воздержалась.

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Отметим, что у Марии Порошиной также есть четыре дочери. Одну из них она родила от актера Гоши Куценко, а еще трех от другого актера Ильи Древнова. Что касается последнего брака звезды с Древновым, то поговаривали, что он не уделял никакого внимания актрисе в последние годы совестной жизни. Именно поэтому их союз и распался.

Максим Аверин в 1997 году окончил с красным дипломом Высшее театральное училище имени Щукина при Государственном академическом театре им. Вахтангова. Служил в театре «Сатирикон» восемнадцать лет, ушёл из театра в июле 2015 года. С 1 июня 2018 года — актёр Московского академического театра сатиры. Играет в антрепризах, снимается в кино и на телевидении.