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«Рукодельник»: Харламов испек для Кристины Асмус «первое число»

За несколько часов пост актрисы набрал в Сети почти 50 тысяч «лайков».

«Рукодельник»: Харламов испек для Кристины Асмус «первое число»
Поклонники Гарика Харламова назвали юмориста "рукодельником". ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

О том, какие в действительности отношения царят в семье двух знаменитостей, юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, никому, конечно, неизвестно. Но, можно предположить, что скучать друг с другом звездам не приходится. Ведь даже на публике, в интернет-пространстве Гарик и Кристина не прочь подшутить друг над другом.

На днях актриса припомнила мужу его эпопею с троллингом Ларисы Гузеевй, а теперь Кристина посмеялась, но, похоже, с гордостью за разноплановые способности супруга, над его кондитерским творением. На своей странице в Instagram она поделилась снимком, на котором один из самых популярных резидентов Comedy Club держит на подносе большой торт, испеченный в форме единицы.

«Муж испек 1-е число. С 1 июля всех! Да пребудет с ним прекрасная погода!», — подписала фотографию Асмус.

В комментариях, ожидаемо, посыпались шуточки по этому поводу. Подписчики актрисы нахваливают Гарика – вот, мол, какой «муж-рукодельник». Другие интересуются, наверное, потом по это же самое первое число и всыпал?

Так или иначе, пост Кристины очень порадовал поклонников актерской пары. За несколько часов он набрал в Сети почти 50 тысяч «лайков».

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«Рукодельник»: Харламов испек для Кристины Асмус «первое число»
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