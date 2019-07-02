Утяшева дала повод усомниться в том, что она – блондинка

Как писала в одном из своих последних постов в Instagram бывшая спортсменка, а ныне светская львица и жена юмориста Павла Воли, Ляйсан Утяшева, лето – время экспериментов. И, подавая пример своим многочисленным подписчикам, первая ринулась в бой, превратившись в блондинку.

больше по теме Ляйсан Утяшева стала блондинкой и поучаствовала в гламурной фотосессии По словам фанатов, в новом образе они узнали бывшую гимнастку только по длинным ногам.

Шли дни, поклонники нахваливали или, наоборот, критиковали звезду за столь кардинальные перемены. И в общем, можно было бы даже делать ставки, когда волна фанатской подозрительности накроет Ляйсан. Произошло это накануне, после очередной публикации красавицы-блондинки, которой она вместе с супругом демонстрирует новую коллекцию спортивной одежды от Павла.

На снимке Ляйсан опустила голову, и многим поклонникам показалось, что вся «блондинистость» звезды – фикция. На самом деле на бывшей гимнастке парик. О чем подписчики и поспешили сообщить в комментариях.

«Снимай парик, я знаю, что т брюнетка!» — в шутку призывают звезду фанаты.