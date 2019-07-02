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Утяшева дала повод усомниться в том, что она – блондинка

Многие подписчики посчитали, что на звезде все-таки парик.

Утяшева дала повод усомниться в том, что она – блондинка
Некоторые поклонники Ляйсан Утяшевой уверены, что бывшая спортсмена носит светлый парик. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Как писала в одном из своих последних постов в Instagram бывшая спортсменка, а ныне светская львица и жена юмориста Павла Воли, Ляйсан Утяшева, лето – время экспериментов. И, подавая пример своим многочисленным подписчикам, первая ринулась в бой, превратившись в блондинку.

Шли дни, поклонники нахваливали или, наоборот, критиковали звезду за столь кардинальные перемены. И в общем, можно было бы даже делать ставки, когда волна фанатской подозрительности накроет Ляйсан. Произошло это накануне, после очередной публикации красавицы-блондинки, которой она вместе с супругом демонстрирует новую коллекцию спортивной одежды от Павла.

На снимке Ляйсан опустила голову, и многим поклонникам показалось, что вся «блондинистость» звезды – фикция. На самом деле на бывшей гимнастке парик. О чем подписчики и поспешили сообщить в комментариях.

«Снимай парик, я знаю, что т брюнетка!» — в шутку призывают звезду фанаты.

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Ляйсан Утяшевановая коллекцияПавел Воляпарикспортивная одежда

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Утяшева дала повод усомниться в том, что она – блондинка
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