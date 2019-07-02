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Причиной госпитализации Алибасова мог стать банальный запой

В этом уверены и врачи, но только не сын продюсера.

Причиной госпитализации Алибасова мог стать банальный запой
В окружении Бари Алибасова заговорили об алкоголизме продюсера. GLOBALLOOKPRESS.COM

История с отравлением Бари Алибасова до сих пор не утихла, но приобрела неожиданный поворот, чему поспособствовали доказательства пресс-службы продюсера, свидетельствующие о том, что «Крота» артист все же глотнул. Среди документов, попавших в распоряжение журналистов, особенный интерес вызвали результаты анализов крови. В ней, напомним, были обнаружены сильнодействующие препараты феназепам и хлорпротиксен.

Последний, по словам врача «скорой помощи» Андрея Звонкова, используется в качестве первой помощи при похмельном синдроме – он уменьшает ломку и помогает справиться с психическими перепадами. Конечно, Марият Мухина, как врач, подтверждать алкоголизм Бари Алибасова не стала, но посоветовала журналистам кр.ru, повнимательней почитать инструкцию к феназепаму, чтобы понять область его применения. Как отмечает лечащий врач продюсера, он, действительно, поступил в Склиф трезвым, но алкогольная абстиненция наступает в том случае, если человек не пьет три дня. Потом наступает ломка, само спиртное выходит из организма в течение 24 часов, поэтому Бари был трезвый.

А вот певица Наталья Штурм открыто рассказала, что ситуация Алибасова и Осина очень похожи. Мол, ей сам Бари Кармович рассказывал, что Мухина ему ставила капельницы, чтобы выйти из запоя. Версию запоя в качестве причины госпитализации поддерживает и дочь жены продюсера Ольга Шукшина. По ее словам, у них в семье говорили о том, что причина недуга Алибасова – «птица перепел».

«Перепил, вот и все», — заключает Ольга.

Сын продюсера не согласен с предположениями коллег и врачей. Алибасов-младший подчеркивает, что отец всегда пил только по работе и нестерпимой жажды к спиртному не имел. Наоборот, мол, учил наследника, как правильно пить и закусывать, чтобы не пьянеть. Хотя, конечно, мог себе позволить «накинуть» на мероприятиях.

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Причиной госпитализации Алибасова мог стать банальный запой
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