Вдова Андрея Харитонова: «Врачи лечить его не хотели»

Известный актер Андрей Харитонов умер 23 июня в возрасте 59 лет. По его собственному распоряжению на похоронах были только самые близкие, а свой прах он завещал отвезти на родину, на Украину, где живут его 86-летняя мама и двоюродная сестра. В скором времени туда и повезет урну вдова артиста Ольга Смирягина, рассказавшая о последнем году жизни звезды фильма «Овод».

По словам супруги артиста, Андрей понимал, что обречен. Накануне смерти он отправил жену к ее родителям, договорившись, что она вернется на следующий день. Когда Ольга вернулась, Харитонов уже не дышал. Женщина отвергла слухи о том, что Харитонов страдал от рака желудка. В прошлом году, в мае, его экстренно и успешно прооперировали после приступа острой боли в животе. Опухоль из кишечника удалили полностью, но зашивать рану не стали. Спустя пару месяцев Андрея Харитонова так и выписали из больницы – с открытой раной, которую требовалось ежедневно обрабатывать.

С этой несовместимой с жизнью травмой артист прожил еще год. Кое-то зарубцевалось, но ходить актер уже не мог. А в последние месяцы жизни уже и с постели не вставал. Муки звезды от нестерпимой постоянной боли описать трудно.

«Не могу сказать, что врачи его бросили. Но лечить его не хотели. После операции начались осложнения на позвоночнике. Когда врачи узнавали, что у Андрея онкология, его отказывались класть в больницу с жалобами на боли в спине», — вспоминает Ольга Смирягина.

Чтобы все-таки положить звезду в больницу пришлось поднимать знакомых, обращаться в инстанции. Так, было написано обращение в Минздрав, к решению вопроса подключился лично Евгений Миронов. Только тогда медики разрешили положить Харитонова в больницу, пишет кр.ru.

Как отмечает вдова актера, пенсии в 17 тысяч, которую ему платили за первую группу инвалидности из-за астмы, не хватало на лечение — помогали фонды и друзья-актеры. Не раз Ольге предлагали поместить актера в хоспис, но для ее этот вариант был неприемлем.