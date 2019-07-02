«Она заслужила»: Винокур прокомментировал «вокзальный» скандал с Пугачевой

Юморист признался, что донес бы певицу до поезда на руках.

Вслед за певицей Любовью Успенской, высказавшейся относительно разгоревшегося скандала с ездой российской примадонны Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина по перрону Рижского вокзала, свое мнение о случившемся высказал коллега по юмористическому цеху Галкина, Владимир Винокур.

больше по теме В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне Рижского вокзала А вот супруг певицы пока никак не прокомментировал произошедшее.

Артист уверен, что легендарная певица в некоторых случаях может позволить себе поступиться общепринятыми правилами и пользоваться особыми правами, мол, великой певице – особое отношение. Ведь если бы звезда пошла пешком, то внимания и расспросов поклонников было бы не избежать. А так – водитель уберег ее от общения с людьми. Как отмечает юморист, и водитель звезды не гнал по перрону Рижского вокзала, пострадавших нет. Он просто подвез артистку к поезду и уехал.

«Она это заслужила своей жизнью», — подчеркнул Винокур.

Владимир Винокур подчеркивает, что критикуют певицу отнюдь не поклонники, «преклоняющиеся перед Пугачевой, как артистом и человеком», а немногочисленные злопыхатели, пишет «Пятый канал».

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«Надо прощать такие вещи людям, которых надо прощать. Я бы ее донес на руках», — признался юморист.

Напомним, накануне в Сети появились скандальные кадры, на которых дорогой автомобиль певицы останавливается прямо у поезда для того, чтобы певица сразу смогла зайти в вагон состава, который отправлялся в Ригу.