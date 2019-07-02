Кейт Миддлтон устроила пикник для детей в своем саду

По словам герцогини Кембриждской, на идею создать это красивое место ее вдохновили родные.

Накануне 37-летняя Кейт Миддлтон устроила веселый пикник в своем новом саду «Назад к природе», который был спроектирован ею лично при помощи членов Королевского общества садоводов. В гости к супруге принца Уильяма пришли маленькие британцы, которые, конечно, кроме цветов и кустарников, нашли себе веселые развлечения. Здесь обустроено пространство для детски игр, холм для наблюдения за пчелами и пруд. По словам герцогини Кембриждской, на идею создать это красивое место ее вдохновили дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта.

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Кейт курирует ряд программ, направленных на поддержание и улучшение психологического благополучия подданных Ее величества, проект с садом стал продолжением этой общественной деятельности герцогини. Потому и первым гостями в саду стали опекаемые благотворительными организациями дети, пишет Daily Mail. Вместе с ребятишками на свежем воздухе Кейт погуляла в платье от Sandro и эспадрильи на танкетке.

Напомним, уже этой осенью герцог и герцогиня Кембриджские отправятся с официальным визитом в Пакистан. Ради этой поездки Кейт намерена существенно обновить свой гардероб.