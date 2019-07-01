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В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне Рижского вокзала

А вот супруг певицы пока никак не прокомментировал произошедшее.

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне Рижского вокзала
Пугачева вместе с семьей отправилась на отдых в Ригу. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Сеть буквально взорвала новость о том, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приехали к вагону поезда, следовавшего по маршруту Москва-Рига, прямо по перрону Рижского вокзала столицы. За звезду поспешили заступиться ее коллеги-артисты, а вот в самих РЖД некоторое время держали паузу.

Но вот в СМИ появился комментарий дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. Как отмечают в компании, автомобиль артистки двигался по технической платформе на Рижском вокзале и не мог помешать другим посетителям. Однако, подъезжать прямо к поездам может исключительно спецтехника. Потому в компании инициируют служебную проверку действий сотрудников вокзальных служб, пишет РИА Новости.

Напомним, звездное семейство отправилось отдыхать в Прибалтику всей семьей. Муж Пугачевой уже поделился в своем Instagram снимками с прогулок по берегу моря. Однако, скандальный инцидент юморист никак не прокомментировал.

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В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне Рижского вокзала
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