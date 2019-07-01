Виторган и Собчак проводят отпуск вместе с сыном Платоном

Ксения Собчак стала участницей любовного треугольника. После драки между её мужем Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым светская львица ушла к новому возлюбленному. В марте супружеская пара рассталась, а недавно официально оформила развод.

Несмотря на скандальный разрыв, Ксения Собчак никогда не скрывала, что поддерживает теплые отношения с бывшим мужем. Двухлетний сын Платон часто проводит время с отцом. Недавно Максим Виторган показал, что веселится не только с наследником, но и с экс-супругой.

В Stories актер опубликовал видео, где Собчак вместе с сыном спускается с детской горки. Звезда с Платоном на коленях выглядит довольной. Виторган остался за кадром, но слышно, как он поддерживает веселье.

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Актеру удалось не только сохранить дружбу с Собчак, но и помириться с Богомоловым. Звезды официально не комментируют отношения, однако во время недавней постановки «Мастер и Маргарита» режиссер спокойно разговаривал с бывшим супругом его возлюбленной. Видимо, после болезненного разрыва Максим Виторган смог простить Собчак.