Успенская оправдала Пугачеву за проезд на машине по перрону

По мнению королевы шансона, за заслуги перед страной Примадонне можно делать поблажки.

Недавно в Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми проезжает на машине прямо к поезду. Инцидент произошел на одной из московских железнодорожных станций. Примадонна вместе с семьей отправилась поездом в Ригу.

Пользователи Сети возмутились поступком артистки. Машинам запрещено ездить по перрону, поэтому подобное поведение звезды вызвало общественный резонанс. Однако другие звезды поддерживают решение Примадонны. Среди них — Любовь Успенская.

«Я могу сказать: надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных. Этот человек столько сделал для страны и для народа хорошего и полезного в плане музыки и многого всего другого», — рассказала «королева шансона» РЕН-ТВ.

Позже выяснилось, что Пугачева высадилась на перроне Рижского вокзала. Однако представители РЖД уточнили, что звездная семья пересаживалась на поезд не с пассажирской платформы, а с технической. В любом случае действия сотрудников вокзала проверят компетентные органы.