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Успенская оправдала Пугачеву за проезд на машине по перрону

По мнению королевы шансона, за заслуги перед страной Примадонне можно делать поблажки.

Успенская оправдала Пугачеву за проезд на машине по перрону
Любовь Успенская. Фото: globallookpress

Недавно в Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми проезжает на машине прямо к поезду. Инцидент произошел на одной из московских железнодорожных станций. Примадонна вместе с семьей отправилась поездом в Ригу.

Пользователи Сети возмутились поступком артистки. Машинам запрещено ездить по перрону, поэтому подобное поведение звезды вызвало общественный резонанс. Однако другие звезды поддерживают решение Примадонны. Среди них — Любовь Успенская.

«Я могу сказать: надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных. Этот человек столько сделал для страны и для народа хорошего и полезного в плане музыки и многого всего другого», — рассказала «королева шансона» РЕН-ТВ.

Позже выяснилось, что Пугачева высадилась на перроне Рижского вокзала. Однако представители РЖД уточнили, что звездная семья пересаживалась на поезд не с пассажирской платформы, а с технической. В любом случае действия сотрудников вокзала проверят компетентные органы.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинАлла Пугачева последние новостиЛюбовь Успенская

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Успенская оправдала Пугачеву за проезд на машине по перрону
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