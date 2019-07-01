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Алибасов сорвал съемки программы «На самом деле»

Продюсер не пришел в студию на проверку детектором лжи, сославшись на плохое самочувствие.

Алибасов сорвал съемки программы «На самом деле»
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

Бари Алибасов стал желанным гостем ток-шоу после отравления. Продюсер случайно выпил ядовитую жидкость «Крот», получив химические ожоги пищевода. Долгое время врачи боролись за его жизнь в институте Склифосовского. Однако после выписки многие зрители заподозрили создателя группы «На-На в пиаре.

Бари Алибасов и Бари Алибасов-младший. Фото
Бари Алибасова хотели проверить на детекторе лжи, так как многие не верят в его болезнь. Фото: instagram.com/stassadal/

Продюсер обещал прийти на шоу «На самом деле» к Дмитрию Шепелеву. На съемках появились знакомые Алибасова, которые хотели впервые встретиться с продюсером после трагедии. В студии оказался даже сын Бари Алибасов-младший.

«Планировалось снять разоблачение года. Ведь только с помощью детектора лжи можно понять, что на самом деле произошло с Бари Алибасовым — было ли отравление или же продюсер специально затеял игру, чтобы поднять интерес к себе и группе «На-На», — рассказал участник массовки порталу «Собеседник».

Бари Алибасов так и не пришел в студию, сказав, что неважно себя чувствует. Массовку, гостей и экспертов держали до последнего, но в итоге всем пришлось разойтись. Алибасов же пообещал прийти в другой день.

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Алибасов сорвал съемки программы «На самом деле»
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