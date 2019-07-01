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Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе

Сам артист уже 10 лет не приезжает в нашу страну.

Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Вахтанг Кикабидзе. фото: globallookpress.com

Нино Катамадзе — известная грузинская певица и композитор. Она выступает на лучших мировых площадках. В минувшее воскресенье, 30 июня, певица сделала громкое заявление, огорчив своих российских фанатов. Она призналась, что ее недавнее выступление на фестивале «Усадьба Jazz» было последним на территории нашей страны. Как оказалось, женщина встревожена беспорядками в Тбилиси. В Россию она больше приезжать не хочет.

В связи с этим стало ясно, что юбилейный концерт All Colors Катамадзе, который должен был состояться в Москве в марте 2020 года, будет отменен. Сложившуюся ситуацию прокомментировал грузинский артист Вахтанг Кикабидзе. Он поддержал свою коллегу. «Я выражаю полную поддержку ее решению», — заявил певец, пишет агентство «РИА-Новости».

Сам Кикабидзе не приезжает в Россию с 2008 года. Он отказался давать концерты в нашей стране после вооруженного конфликта в Южной Осетии. Также певец отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов. Тогда он отметил, что уважает русский народ, но принять награду и выступать с концертами не может.

Нино на фестивале в России
Нино на фестивале в России. фото: globallookpress.com

А вот народный артист РФ, известный выходец Грузии, Гия Гагуа считает, что Нино зря смешивает политику и культуру. Основатель и лидер юмористической группы «Экс-ББ», не скрывает, что новости о событиях в Грузии его очень огорчают. «Я считаю, что мы должны быть вместе, должны быть едины. И в дружбе, и в любви. Когда происходят такие вещи, ссоры, мне это очень неприятно», — поделился артист с порталом Teleprogramma.pro.

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Тэги:

Вахтанг КикабидзеНино КатамадзеСитуация в Грузии

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Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
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