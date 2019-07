Кардашян переименует бренд «Кимоно» после обрушившейся на нее критики

Ким Кардашьян стала объектом жесткой критики после того, как объявила о запуске своей линейки утягивающего белья «Кимоно». Ее обвинили в «краже культурных ценностей».

Звезда реалити-шоу приняла замечания к сведению и решила изменить название бренда. Об этом она сообщила в Twitter.



«Заниматься бизнесом и быть самой себе боссом — это одно из самых интересных дел, которые есть в моей жизни. Это позволило мне в течение всех этих лет наладить прямой контакт с моими фанатами и общественностью», — написала она в первом посту.

«В основе создания всех моих брендов и товаров лежат всеобъемлемость и многообразие. После глубоких размышлений я приняла решение запустить линейку утягивающего белья под новым именем», — написала она.

«Я всегда готова слушать, учиться и расти, поэтому я ценю ту страсть и перспективы, которые люди могут мне дать. Когда я объявляла имя бренда, то я делала это с самыми наилучшими намерениями», — оправдалась Ким.

Дата запуска будет объявлена дополнительно и может быть отложена на некоторое время из-за необходимости в переименовании. Ранее Кардашян призналась, что на создание коллекции утягивающего белья телесного цвета у нее ушло 15 лет.