Валерий Леонтьев боролся с депрессией с помощью алкоголя

Валерий Леонтьев — один из самых эксцентричных артистов российской эстрады. Певец радует своих поклонников красочными шоу вот уже 40 лет. Весной Леонтьеву исполнилось 70 лет, однако певец пока не намерен уходить со сцены.

Впрочем, в его жизни были разные периоды. Валерий Яковлевич — человек эмоциональный, как и многие творческие личности.

В интервью изданию «Собеседник» он признался, что несколько раз в жизни ему хотелось просто отгородиться от внешнего мира на несколько лет. Кроме того, в жизни Леонтьева были такие периоды, когда он пытался бороться с депрессией с помощью алкоголя.

«Несколько раз мне хотелось просто отгородиться от всего внешнего мира лет на пять-семь! Я ложился, поворачивался лицом к стене… Но через пару часов вскакивал и работал дальше, несмотря ни на что, вопреки всему! Было время, когда я пытался лечиться от депрессии алкоголем», — честно рассказал артист.

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Однако в какой-то момент музыкант понял, что ни к чему хорошему это пристрастие не доведет. Сейчас Леонтьев ведет здоровый образ жизни, а в тяжелые моменты он спасается одиночеством, но не таким, как раньше. Теперь певец старается просто посвящать время себе — смотреть кино или читать книги.

Напомним, в апреле Валерий Яковлевич не на шутку обеспокоил поклонников отменой нескольких концертов. Оказалось, что причиной этому обычная простуда.