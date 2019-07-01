Певица Сюзанна подтвердила беременность

Певица Сюзанна Варнина объявила о своей беременности. Артистка продемонстрировала округлившийся живот в Instagram. Она трогательно поблагодарила мужа и певца Романа Мальбэка за заботу.

«Спасибо тебе за поддержку и в жизни, и на сцене, ты моя опора, мой близкий и одновременно родственник», — написала Сюзанна.

Для большинства подписчиков это объявление не стало неожиданностью. Певица не всегда скрывала интересное положение, но отказывалась отвечать на вопросы фанатов, а позже отключила комментарии.

Сюзанна и Роман Мальбэк запомнились поклонникам не только совместными выступлениями, но и громким расставанием. В октябре 2018 года пара сразу после концерта объявила о разводе прямиком со сцены. Позже фанаты обвиняли артистов в пиаре.

больше по теме Беременная Решетова пожалела, что не может заниматься любимым спортом Возлюбленная Тимати показала очередное отпускное фото.

Мальбэк и Сюзанна признавались, что оба обладают вспыльчивым темпераментом, поэтому часто ссорятся. Ранее певица обвиняла мужа в рукоприкладстве. Возможно, после череды ссор возлюбленные смогли помириться, а теперь они готовятся стать родителями.